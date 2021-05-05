MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Ortaca'nın Karadonlar Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 50 orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Alevler, 1.5 saat süren çabalar sonucunda söndürülürken, 2 hektarlık kızılçam ormanı küle döndü.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
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