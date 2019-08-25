Muğla'da doğal sit alanında yol açıldığı iddiası

25.08.2019 13:16

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ikinci derece doğal sit alanında ağaçların kesilerek yol açıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Adaağzı Mahallesi'nde doğal sit alanı Cennet Adası'nda bir kişinin yol açma çalışması yaptığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Marmaris Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, ormanlık alanda ağaçları keserek evine 320 metre uzunluğunda yol açmaya çalıştığı öne sürülen Y.B. hakkında tutanak tutuldu.

Duruma tepki gösteren çevreciler adına gazetecilere açıklamada bulunan Marmaris Çevre Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, doğal güzelliğiyle herkesi cezbeden Cennet Adası'nda ağaç katliamı yapıldığını ileri sürdü.

Doğal sit alanı içinde yer alan arazide ağaçların kesilmesine seyirci kalmayacaklarını belirten Kutengin, "Cennet Adası için endişeliyiz. Sit alanında ve Milli Parklar sınırı içinde her arazi alan yol açacak ve ormanları tahrip edecek diye bir şey olamaz. Bu katliam ve işgallere yetkililerin 'dur' demesini istiyoruz." dedi.

- "Cennet'e kıymayın"

Adaköy Mahallesi Muhtarı ve Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sermin Güvenç de yapanların yanına kar kalmaması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Ağaçların da canlı olduğuna dikkati çeken Güvenç, "Cennet Adası'nda yapılanlar, kesilen ağaçlar yapanların yanına kar kalmamalı. Gerekli yasal işlemler yapılmalı ve cezalar verilmeli. Marmaris'in en önemli doğal güzelliği olan Cennet Adası, bıraksınlar cennet kalsın. Cennet'e kıymayın." diye konuştu.

Kaynak: AA