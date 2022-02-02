Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi - Haberler Ekonomi
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Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi

AA, Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi

Coğrafi yayılma alanı Muğla ve Güney Batı Anadolu olan Muğla Bal Arısı Ekotipi, tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine dahil edildi.

MUĞLA (AA) - Coğrafi yayılma alanı Muğla ve Güney Batı Anadolu olan Muğla Bal Arısı Ekotipi, tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Muğla Bal Arısı Ekotipi de eklendi.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Batı Anadolu, Gazete, Tarım, Muğla, Ekonomi, Haber

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