Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 3 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 3 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 3 Mayıs 2021 Pazartesi ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 3 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 30 NİSAN CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Küçük Süleyman'dan sevindiren haber yayının ardından geldi. İki yaşındaki Süleyman 22 saat sonra komşu köyde bulundu. 5 km uzaklıkta köylüler tarafından fark edildi, gelen haberle herkes rahat bir nefes aldı... Annesi ve Süleyman hastaneden canlı yayında… Sema Hanım, evlat acısının çok zor olduğunu söyleyip yardımlar için teşekkür etti. Sema Hanım, oğlunun çok afacan olduğunu, nasıl yolları aşıp gittiğini anlamadığını, anlık boşluğuna geldiği için böyle olduğunu dile getirdi. 14 Yaşındaki Tuğba ve 12 Yaşındaki Kardeşi Tuana'nın kayıp… Kayıp kadını son gören kişi canlı yayında... Mustafa Bey, kişiyi uzaktan tanıdığını ifade etti. Turan Bey'i uzaktan bildiğini ve Turan Bey'i eşi ile ilgili tanındığını söyledi. Piyasada böyle bilindiğini belirtti. Kaybolduğu gece kimlerle görüştü? Öldürülüp varille Kızılırmak'a mı atıldı? Eski kocası bildiklerini gizliyor mu? Nurullah Bey'in ifadesi okundu. Müge Anlı, Nurullah'ın arabayı da bildiğini her şeye göz yumduğunu ve bu işlere gayet de hâkim olduğunu ifade etti. Nurullah Koçyiğit neden yalan söyledi? Lütfiye Gündüz, Nurullah Koçyiğit'e neden araba aldı? Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.