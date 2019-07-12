Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep ile prensip anlaşması yaptı
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Muğdat Çelik ile prensipte anlaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, forvet mevkisi için geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Muğdat Çelik ile temasa geçti.
Yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet edildi. Gaziantep ekibinin Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Kariyerinde 85 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Muğdat, bu sürede 9 gol attı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 10'u lig olmak üzere toplam 18 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda 4 kez fileleri havalandırdı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
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Çok düzgün karakterli bir topçu. Yolun açık olsun MUĞDAT.Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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bakalım yeni takımında kabadayılık yapacakmı. . . . . . .Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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Her türlü pisliği yap tepkiyi görünce kabadayılık. Nerde fenev orda kavga gürültü.11 6 Yayından Kaldır
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vaybeeeeeee hayat böyle acımasız iş te bir zamanlar muğdat çelik gs için fenerli futbolcuyu jailsonu sahada kovalıyordu şimdi gs onu kovdu ya laCevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
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haklısın hayat çok ama çok acımasız insanlar hayatanda acımasız yani beterin beteri var dedikleri bu işte örneğin aziz yıldırımın fenerbahçe için yılardır yapmadığını bırakmaması mesela şike yapması futbolcu dövmesi vb örnekleri çoğaltabiliriz ama bunlar yeterli sanırım ama sonuç koskocaman bir sıfır fb kulübü ve taraftarı ne yaptı adam kovmaktan beter etiler daha futbolun f sini bilmeyen para babası ali koçu tutular işte hayata kovmak bundan ibaret.10 5 Yayından Kaldır
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