Muğdat Çelik Denizlispor'da
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Muğdat Çelik Denizlispor'da

Muğdat Çelik Denizlispor'da
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Denizlispor son olarak Kayserispor'da forma giyen Muğdat Çelik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Denizlispor son olarak Kayserispor'da forma giyen Muğdat Çelik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, anlaşmaya vardığı Muğdat Çelik için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un da yer aldığı törende 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Denizlispor, yaptığı paylaşımda  "Muğdat Çelik'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Muğdat Çelik Denizlispor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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