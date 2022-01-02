Mersin Müftülüğünden belediyenin açtığı camilere atama yapılmadığı iddiasına açıklama Açıklaması

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin İl Müftülüğü, Tarsus Belediyesince yaptırılan camilere atama yapılmadığı, görevlendirilen imam-hatiplerin de geri çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bir gazetedeki köşe yazısında, "Tarsus ilçesinde belediye tarafından yapılan camilere atanan imamların geri çekildiğine" yönelik iddiaların yer aldığı anımsatıldı.

Eski Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can döneminde inşaatına başlanan 8 camiden 3'ünün tamamlanarak hizmete açıldığının aktarıldığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığına devri gerçekleştirilen bir camiye kadro tahsis edilerek imam-hatip ataması yapılmıştır. Diğer 7 caminin ise mevcut belediye tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli bahanelerle devri gerçekleştirilmediği için kadro tahsisi yapılamamış, resmi imam-hatip ataması da gerçekleştirilememiştir." ifadesi kullanıldı.

Yasa gereği yeni yaptırılan camilerin protokolle Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Camilerin devredilmesinin ardından müftülük de buraya kadro tahsisi ve imam-hatip atama işlerini gerçekleştirir. Bahse konu camilerin devrinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Belediye Başkanlığına 2018 yılından itibaren 8 kere yazı yazılmış, henüz imar durumlarının hazır olmadığı gibi gerekçelerle camilerin devri Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İlçe Müftülüğüne gerçekleştirilmemiştir. Belediyenin camilerin devrini gerçekleştirmesi için ileri sürdüğü gerekçeler, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun ek 4. maddesine aykırıdır."

Fahri imam-hatip atamaları yapıldı

Camilerin hizmete açıldığı andan itibaren İlçe Müftülüğünce fahri imam-hatip atamalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte sadece bir ay gibi kısa bir süre görevli eksikliğinden dolayı vakit namazlarında imam-hatip görevlendirilmesi yapılamamış, cuma namazlarına ise hiçbir eksikliğe mahal vermeden sürekli görevlendirme yapılmıştır. Söz konusu camilerde halen İlçe Müftülüğünce geçici görevlendirilen imam-hatipler görev yapmaktadır. Bu süreçte de Tarsus Belediyesinin bu camilere imam-hatip görevlendirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Atanan imamların geri çekildiği, belediyenin kendi imamlarını atamış olduğu iddiası da doğru değildir."

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet