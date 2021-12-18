Müdür Yıldırım'dan milli sporcuya ziyaret

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, engelli milli sporcu Ceylan Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularından Ceylan Yılmaz, 2-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası için İspanya'nın Madrid şehrinde milli sporcu olarak katılmıştı. Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Şube Müdürü Sabri Demir, Yeni Mahalle'de ikamet eden Ceylan Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Ziyarete Kulüp Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı ve takımın yardımcı antrenörü Cengiz Çatal da eşlik etti.

Göreve geldiği günden beri engellilerin basketbol takımına hem tesis tahsisi hem çalışma saatleri için pozitif bir ayrımcılık sağladıklarını söyleyen Müdür Yıldırım, bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerini söyledi. Yıldırım, "İlimizde spora ilgi her geçen gün daha fazla artıyor. Ayrıca ilimiz merkez ve ilçelerine ciddi sportif yatırımlar yapan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teşekkür ederiz" dedi.

Kulüp Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı da, Müdür Emin Yıldırım'a nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatlı, "Engelli kardeşlerimizin ailelerine spora teşvik için destek çağrısında bulunuyoruz. Başarıların mimarları başta Valimiz ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a, İl Müdürü Emin Yıldırım'a, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda takım antrenörü Mesut Keskin'e ve takımın koçu Cengiz Çatal'a teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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