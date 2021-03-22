Mudanya'nın atletleri başarılarını tescilledi
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Mudanya'nın atletleri başarılarını tescilledi

22.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:06
Mudanya'nın atletleri başarılarını tescilledi

Bursa'da Çanakkale şehitleri adına düzenlenen yarışmalarda Mudanyalı sporcular derece elde etti.

Bursa'da Çanakkale şehitleri adına düzenlenen yarışmalarda Mudanyalı sporcular derece elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Bursa İl Temsilciliğinin 2021 faaliyet programında yer alan 18 yaş altı sporcuların yer aldığı yarışmalar Bursa Olimpik Stadyumunda geçekleştirildi. Yarışmalarda Mudanya Gençlik Spor Kulübünden 6 sporcu çeşitli dereceler elde etti. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, başarılı sporcuları makamında kabul ederek kendilerine hediyeler takdim etti. Başarılarının devamını dileyen Sözer, başarılarında payları olan çalıştırıcıları Cem Sarıel başta olmak üzere İlçe Gençlik Spor Müdürü Sevgin Güneş ve Kulüp Başkanı Hasan Toruna teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kulüp Başkanı Hasan Torun, başarının kolay gelmediğini, uzun çalışmalar sonrası elde edildiğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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