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Mudanya Klas'ta gurur günü

24.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:25
Mudanya Klas'ta gurur günü

Mudanya Klas Spor Kulübü genç sporcuları, antrenörleri Necati Şimşek'in çabalarıyla aldıkları kickboks eğitimi sonunda girdikleri imtihandan başarıyla çıkarak bir üst kuşağa terfi ettiler.

Mudanya Klas Spor Kulübü genç sporcuları, antrenörleri Necati Şimşek'in çabalarıyla aldıkları kickboks eğitimi sonunda girdikleri imtihandan başarıyla çıkarak bir üst kuşağa terfi ettiler.

Koronaya karşı her türlü tedbirlerin alındığı sınavda, Mudanya Klas Spor Kulübü, Aralık 2020 4. ve son donem, kickboks kuşak terfi sınavını gerçekleştirdi. Bursa Kickboks İl Başkanlığında görevli hakem Kemal Altuntaş kuşak imtihanında hazır bulundu. İlk defa sınava giren sporcular heyecanla ter döktüler.

Klas Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Necati Şimşek, "Sporcularımızın her türlü hijyen tedbirleri alınarak, pandemi kurallarına göre, sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Salgının sona ermesiyle hedeflerimiz içinde, 2021 Temmuz ayında Türkiye Şampiyonasına hazırız. Terfi eden başarılı sporcularımızı kutluyor ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan müsabaka ve turnuvalarda emeklerinin karşılığını alacakları kupa ve madalyalarla muhakkak göreceklerine inanıyorum" diyerek duygularını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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