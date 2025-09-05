Haberler

Muçi Trabzonspor'a mı gidiyor?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Ernest Muçi'nin kiralık transferi için masaya oturdu ve tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, kadroda düşünmediği Muçi için ayrılık raporu verdiği, bu süreçte Trabzonspor'un da genç futbolcuyu renklerine katmak istediği belirtildi. Peki, Muçi'nin yeni adresi Trabzonspor mu olacak?

MUÇİ TRABZONSPOR YOLUNDA MI?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, kadroda düşünmediği Ernest Muçi için ayrılık raporu sundu. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un, başarılı futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

KİRALIK TRANSFERDE ANLAŞMA

Beşiktaş ile Trabzonspor'un, Ernest Muçi'nin kiralık transferi konusunda el sıkıştığı aktarıldı. Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncunun, yarın sabah Trabzon'da olması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Arnavut futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.

FATİH TEKKE'NİN YORUMU

Transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Fatih Tekke, "Muçi'nin adı dün akşam gündeme geldi. Çok beğendiğim ve yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler sürüyor, beklentim olumlu. Umarım gerçekleşir" sözlerini kullandı.

Osman DEMİR
