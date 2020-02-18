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'Mücevherde ertelenen potansiyel Türkiye'ye dönecek'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Çin'de baş gösteren koronavirüs dolayısıyla şubat ayında planlanan ancak ertelenen Hong Kong Mücevher Fuarı'ndaki tüm potansiyeli İstanbul'a bekliyoruz" dedi.

18.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:13
'Mücevherde ertelenen potansiyel Türkiye'ye dönecek'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı , "Çin'de baş gösteren koronavirüs dolayısıyla şubat ayında planlanan ancak ertelenen Hong Kong Mücevher Fuarı'ndaki tüm potansiyeli İstanbul'a bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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