'Mücevherde ertelenen potansiyel Türkiye'ye dönecek'

18.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:13

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Çin'de baş gösteren koronavirüs dolayısıyla şubat ayında planlanan ancak ertelenen Hong Kong Mücevher Fuarı'ndaki tüm potansiyeli İstanbul'a bekliyoruz" dedi.