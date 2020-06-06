MSB: Yunanistan'ın geri ittiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli doğusunda geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilerek kurtarıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli doğusunda geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilerek kurtarıldığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA