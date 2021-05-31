Mozaik Müzesi'nde Halı Festivali
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Mozaik Müzesi'nde Halı Festivali

Mozaik Müzesi'nde Halı Festivali
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Halı sektörünün beğenilen markalarından Festival, yeni koleksiyonunun çekimlerini Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Halı sektörünün beğenilen markalarından Festival, yeni koleksiyonunun çekimlerini Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Türk halısının dünyadaki başarılı temsilcileri arasında yer alan Festival Halı, halı sektöründe AR-GE, yenilik ve modanın da öncüsü olma rolünü devam ettiriyor. Ev tekstili trendlerini yakından takip eden Festival Halı, yeni koleksiyonunun çekimleri ile de dikkatleri üzerine topladı.

Gerek ulusal gerekse de uluslararası pazarlarda, her geçen gün tüketicilerin beğenisini toplamaya devam eden Festival Halı, yeni koleksiyonunun çekimleri için Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni tercih etti. Çekimlerde 2 bin yıllık geçmişe sahip olan dünyanın en değerli mozaikleri olarak gösterilen Zeugma Mozaikleri ve Festival Halı'nın şık tasarımları birbirini tamamlayan iki öğe oldu.

Festival Halı yetkilileri, yeni koleksiyonun çekimleri için neden Zeugma Mozaik Müzesi'nin tercih edildiğini şöyle anlattılar:

"Zeugma mozaikleri 2 bin yıl kadar önce evlerin tabanlarını süslüyordu. Sanat değeri çok yüksek olan dünyaca ünlü Zeugma mozaikleri zarafetin, ihtişamın ve ayrıcalıklı yaşamın sembolü haline gelmişti. Festival Halı da günümüzde evlerdeki zarafeti, konforu ve güzelliği tamamlayan önemli bir unsur haline geldi. Zeugma Mozaik Müzesi'nde yaptığımız çekimlerde, desenleri ve kalitesiyle tüketicinin beğenisini kazanan Festival Halı'nın yanında, sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmayı da istiyoruz. Burada yaptığımız fotoğraf çekimleri ile bu toprağın hikayesini dünyaya anlatıyoruz."

Halı tüketicisinin değişen talep ve beklentilerini dikkate alarak sürekli yeniliklerle pazardaki ağırlığını artıran Festival Halı ürünleri 45 ülkeye ihraç ediliyor. Çevreye duyarlı, ekolojik dengelerin korunmasını önemseyen üretim anlayışına sahip olan Festival Halı, geçtiğimiz yıl vegan yaşam tarzını benimseyen tüketiciler için hazırladığı "Vegan Halı" koleksiyonuyla da uzun süre adından söz ettirmişti. - GAZİANTEP

Mozaik Müzesi'nde Halı Festivali
Mozaik Müzesi'nde Halı Festivali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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