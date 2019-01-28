Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Moussa Sow da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde saat 13.30'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla son buldu.
TARAFTARLAR SOW'A BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Gazişehir Gaziantep'te öğle saatlerinde sözleşme imzalayan Moussa Sow ve Erhan Çelenk de yeni takımlarıyla ilk antrenmanlarına çıktı. Gazişehir tesislerindeki çalışmaya taraftarlar da yoğun ilgi gösterirken, özellikle Sow lehine tezahüratlarda bulundular.
Kaynak: İHA
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