Motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmayınca gözaltına alındı
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Motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmayınca gözaltına alındı

Motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmayınca gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iterek götürdüğü motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmadığı belirlenen Nevzat B. (33), gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iterek götürdüğü motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmadığı belirlenen Nevzat B. (33), gözaltına alındı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, bir kişinin 16 SK 927 plakalı motosikleti iterek götürdüğünü fark etti. Yapılan incelemede, akünün farklı bir noktaya monte edildiği görüldü. İncelemede, motosikletin şasi numarası ile plakasının uyuşmadığını belirlendi. Motosikletin plakasının başka bir araca ait olduğu saptandı.Kütahya'nın Domaniç ilçesinden geldiğini ve motosikletini bozulduğu için itmek zorunda kaldığını söyleyen Nevzat B. (33), polis ekiplerince gözaltına alındı.


Motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmayınca gözaltına alındı
Motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmayınca gözaltına alındı
Motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmayınca gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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