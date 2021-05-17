Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe İlçesinde otomobile arkadan çarptıktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde ağır şekilde yaralanmaktan kurtuldu.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde otomobile arkadan çarptıktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde ağır şekilde yaralanmaktan kurtuldu.

Kaza, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cenk T. isimli motosiklet sürücüsü 48 AAY 138 motosikleti ile 06 CEB 367 otomobile arkadan çarparak yol kenarına düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında kafasını yere çarptığı öğrenilen Cenk T. kaskı sayesinde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Son dakika haberleri: Eskişehir'de trafik kazası, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de trafik kazası, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Devrilen cipin içinde sıkıştılar: 2'si çocuk 7 yaralı
Devrilen cipin içinde sıkıştılar: 2'si çocuk 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Muharrem İnce Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Feyza Aktan Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 19:56:19. #1.16#

title