Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türk bayrağının dalgalanmasını istiyoruz

20.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:40

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Başta Deniz, Can, Toprak, Bahattin olmak üzere dünyanın her tarafında her hafta bir Türk sporcusu yarışacak. Dünyanın dört bir yanında kürsü bekliyoruz ve artık Türk bayrağının dalgalanmasını istiyoruz" dedi.

Motosikletseverlerin her yıl büyük ilgi gösterdiği İstanbul Motobike 2020 Fuarı'nın açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sporcular katıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni sezonun kazasız ve sıhhatli bir şekilde başlamasını temenni etti.

Kaynak: DHA