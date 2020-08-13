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Motorsport'un genç pilotları ikide iki yaptı

GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Motorsport'un genç pilotları Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, Misano'da yeniden podyuma çıktı.

Motorsport'un genç pilotları ikide iki yaptı
13.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:13

GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Motorsport'un genç pilotları Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, Misano'da yeniden podyuma çıktı.

Motorsport, iki otomobille yarıştığı GT4 Avrupa Serisi'nin Imola'da gerçekleşen çift podyumlu açılış yarışının ardından, geçtiğimiz hafta sonu Misano'da yapılan ikinci ayak yarışlarında start aldı. 12 numaralı otomobilde yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik ikilisinin yanı sıra, 13 numaralı otomobilde yarışan İbrahim Okyay da direksiyonun başındaydı.

Turkuaz renkli BMW M4 GT4'leri ile tam bir takım ruhu sergileyerek iyi bir ikili haline gelen Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, cuma günü yapılan test seanslarından itibaren sürelerini geliştirmeye devam etti. Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında pistteki en hızlı BMW pilotu olan Cem Bölükbaşı, ilk yarışta gridde 4. sırada yer alarak takipçilerinden büyük destek gördü. Pit stopta otomobili devralan Yağız Gedik, sarı bayrakların damgasını vurduğu yarışta grup ikincisi olarak damalı bayrak gördü.

Pazar sabahı gerçekleşen ikinci yarışta 15. sıradan start alan Yağız Gedik, iyi bir performans sergiledi ve pit stopa 10. sırada gelerek otomobili takım arkadaşına devretti. Yağız Gedik'in başladığı işi en iyi şekilde sürdüren ve yükselişe devam eden Cem Bölükbaşı ise grubunda ikinci ve genel klasmanda 4. olarak finişi gördü.

Bir sonraki yarış 5-6 Eylül tarihlerinde Nürburgring'de gerçekleşecek. - UŞAK

Kaynak: İHA

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