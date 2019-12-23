Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir? MTV 2020, MTV sorgulama, MTV ödeme ne zaman, MTV hesaplama!
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 zam oranlarının belli olması ile vatandaşlar MTV ne kadar oldu, Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir, MTV 2020, MTV sorgulama, MTV ödeme ne zaman, MTV hesaplama gibi konular ve Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ücreti hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir, ne zaman ödenir?
2020 MTV zam oranlarının beli olmasıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ücretleri belli oldu. 2020 zam oranları belli olan MTV hakkına araştırma yapan vatandaşlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ücreti, MTV 2020, MTV sorgulama,MTV ödeme ne zaman, MTV hesaplama, MTV ne kadar oldu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir gibi konuları araştırmaya başladı.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2020 ZAM ORANI
2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2020 ÜCRETLERİ
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş 0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV: 1033 lira
2020 MTV: 1156 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş 1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
1301-1600 cc Matrahı
46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
2019 MTV'si: 1649 lira
2020 MTV'si: 1846 lira 1301-1600 cc
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV'si: 1799 lira
2020 MTV'si: 2014 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş 1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV: 2911 lira
2020 MTV: 3260 lira
1601-1800 cc Matrahı
115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV: 3176 lira
2020 MTV: 3557 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş 1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV'si: 4586 lira
2020 MTV'si: 5136 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV'si: 5003 lira
2020 MTV'si: 5603 lira
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