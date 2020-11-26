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Motorine zam

26.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:36
Motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 6,32 liradan 6,60 liraya, Ankara'da 6,38 liradan 6,66 liraya, İzmir'de 6,44 liradan 6,72 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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