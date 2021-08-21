Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki akıbetini Burak Yılmaz belirleyecek

Lille, Burak Yılmaz'ın ayrılma durumundan dolayı Mostafa Mohamed'i listesine aldı. Nice Teknik Direktörü Galtier, Burak'ı kadrosuna görmeyi çok istiyor. Sezona kötü başlayan Lille'de Burak için ilk etapta 'kalacak' denilse de şartlar şu anda aynı değil. Bu sebeple Lille, alternatiflerini de hazırladı. Lille her ihtimale karşın kadrosuna Burak'la rekabet etmesi için bir santrfor getirmeyi düşünüyor.

Düşen performansı nedeniyle geleceği belirsizleşen Mohamed için Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille devreye girdi.

HOCASIYLA ARASI İYİ

Lille'de Burak Yılmaz'ın ayrılma ihtimali var. Nice Teknik Direktörü Galtier, eski öğrencisi Burak'ı takımında görmeyi çok istiyor. İkilinin arası oldukça iyi. Sezona kötü başlayan Lille'de dengeler biraz değişmiş durumda. Burak için kesin 'kalacak' demek çok zor. Ancak Lille, Burak kalsa da gitse de bir santrfor almayı planlıyor.

"BEN DE ÖZLEDİM"

Mohamed için Fatih Terim pek olumlu konuşmamıştı. Terim, "Takımda kalıp kalmayacağını kendisi belirleyecek. Geçen sezonki girişini ben de arıyorum" demişti. Bonservisi Mısır ekibi Zamalek'te olan Mohamed'in Galatasaray'daki kredisi oldukça azaldı.