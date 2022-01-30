Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı - Haberler Spor
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Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı

Haberler.com - Spor
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Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Fas'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Mostafa Mohamed, Salah ve Trezeguet'nin formasını giydiği Mısır, yarı finalde Kamerun'la karşılaşacak.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo'da Fas'la karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Mısır, uzatma devrelerinde Başakşehir'in yeni transferi Trezeguet'in kaydettiği golle 2-1 yendi.

GALİBİYET GOLÜ TREZEGUET'DEN

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Muhammed Salah ve 100. dakikada Trezeguet kaydetti. Fas'ın tek golü 7. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'dan geldi. Mısır'da Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, 111 dakika sahada kaldı.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı

YARI FİNALDE RAKİP KAMERUN

Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Mısır, Kamerun'un rakibi oldu.

Haberler.com - Spor

Mısır, Fas, Spor, Haber

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