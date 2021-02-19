Mostafa Mohamed'e Galatasaray'a transfer olduğu için hakaret eden Ahmed Belal'e taraftarlar sert tepki gösterildi

Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı

İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı

Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu

Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz

Ülkesinde yorumculuk yapan ve bir dönem Türkiye'de de oynayan Mısırlı eski golcü Ahmed Belal, hem Mohamed'i hem de ailesini Galatasaray'ı tercih ettikleri için hakaret derecesinde eleştirince, genç oyuncu açıklama yaptı ve ortalık karıştı. Zamalek ve Galatasaray taraftarı bir olup Ahmed Belal'e tepki gösterdi.

Türkiye'de bir dönem Konyaspor ve Ankaragücü takımlarının formasını giyen Ahmed Belal, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferini sert bir dille eleştirince Mısır'da kriz çıktı.

Özellikle Zamalek taraftarları, Belal'e büyük tepki gösterirken, Mohamed de dün sabah sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbol adamlarının tüm görüşlerine saygı duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu tür eleştirilere maruz kalırken, hayatımın alt üst olmasına izin vermeyeceğim" ifadesini kullandı. Mohamed bu mesajı paylaştıktan sonra Zamalek ve Galatasaray taraftarları sosyal medyada bir olarak Ahmed Belal'i eleştiri yağmuruna tuttular.

"PARAYI TERCİH ETTİLER"

Televizyonda yorumculuk yapan Mısırlı eski golcünün, Mohamed'in Galatasaray'ı tercih ederek paraya düşkünlük gösterdiği, ailesinin de bu işte rol oynadığı ve kariyerini Türkiye'de bitireceği yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtiliyor. Mohamed'in bu işe özellikle de ailesinin karıştırılması nedeniyle çok üzüldüğü öğrenildi.

(Fanatik)