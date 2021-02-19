Mostafa Mohamed'e Galatasaray'a transfer olduğu için hakaret eden Ahmed Belal'e taraftarlar sert tepki gösterildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mostafa Mohamed'e Galatasaray'a transfer olduğu için hakaret eden Ahmed Belal'e taraftarlar sert tepki gösterildi

19.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:50

Ülkesinde yorumculuk yapan ve bir dönem Türkiye'de de oynayan Mısırlı eski golcü Ahmed Belal, hem Mohamed'i hem de ailesini Galatasaray'ı tercih ettikleri için hakaret derecesinde eleştirince, genç oyuncu açıklama yaptı ve ortalık karıştı. Zamalek ve Galatasaray taraftarı bir olup Ahmed Belal'e tepki gösterdi.

Türkiye'de bir dönem Konyaspor ve Ankaragücü takımlarının formasını giyen Ahmed Belal, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferini sert bir dille eleştirince Mısır'da kriz çıktı.

Özellikle Zamalek taraftarları, Belal'e büyük tepki gösterirken, Mohamed de dün sabah sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbol adamlarının tüm görüşlerine saygı duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu tür eleştirilere maruz kalırken, hayatımın alt üst olmasına izin vermeyeceğim" ifadesini kullandı. Mohamed bu mesajı paylaştıktan sonra Zamalek ve Galatasaray taraftarları sosyal medyada bir olarak Ahmed Belal'i eleştiri yağmuruna tuttular.

"PARAYI TERCİH ETTİLER"

Televizyonda yorumculuk yapan Mısırlı eski golcünün, Mohamed'in Galatasaray'ı tercih ederek paraya düşkünlük gösterdiği, ailesinin de bu işte rol oynadığı ve kariyerini Türkiye'de bitireceği yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtiliyor. Mohamed'in bu işe özellikle de ailesinin karıştırılması nedeniyle çok üzüldüğü öğrenildi.

(Fanatik)

Mostafa Mohamed'e Galatasaray'a transfer olduğu için hakaret eden Ahmed Belal'e taraftarlar sert tepki gösterildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Özge Özder Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mostafa Mohamed'e Galatasaray'a transfer olduğu için hakaret eden Ahmed Belal'e taraftarlar sert tepki gösterildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:22:30. #1.14#
title