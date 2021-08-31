Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Geçen sezon devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen Mostafa Mohamed, Fransız ekibi Bordeaux'a transfer oldu. G.Saray, Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolara Zamalek'ten aldı ve daha fazla bir paraya Bordeaux'a oyuncuyu sattı.

Sarı-Kırmızılı takımda büyük beklentilerin olduğu Mostafa Mohamed'in hikayesi kısa sürdü. Sabah'ın haberine göre; Mısırlı forvet bugün Fransa'ya doğru yola çıktı.

Mostafa,, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak

4 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Sarı-Kırmızılı ekip, Zamalek'e Mohamed'in bonservisi için 4 milyon dolarlık ödemeyi yaptı. Bunun daha fazlasına Fransız ekibi Bordeaux'a oyuncusunu sattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Mısırlı forvet Mohamed, bugün Fransız ekibi Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi imzayı atacak.

Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Demet Şener Düm Tek Tek Mesut Akusta
Spor Mesut Özil Umut Meraş Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:45:03. #1.15#

title