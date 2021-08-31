Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak

Geçen sezon devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen Mostafa Mohamed, Fransız ekibi Bordeaux'a transfer oldu. G.Saray, Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolara Zamalek'ten aldı ve daha fazla bir paraya Bordeaux'a oyuncuyu sattı.