Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
Geçen sezon devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen Mostafa Mohamed, Fransız ekibi Bordeaux'a transfer oldu. G.Saray, Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolara Zamalek'ten aldı ve daha fazla bir paraya Bordeaux'a oyuncuyu sattı.
Sarı-Kırmızılı takımda büyük beklentilerin olduğu Mostafa Mohamed'in hikayesi kısa sürdü. Sabah'ın haberine göre; Mısırlı forvet bugün Fransa'ya doğru yola çıktı.
4 MİLYON DOLAR ÖDENDİ
Sarı-Kırmızılı ekip, Zamalek'e Mohamed'in bonservisi için 4 milyon dolarlık ödemeyi yaptı. Bunun daha fazlasına Fransız ekibi Bordeaux'a oyuncusunu sattı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Mısırlı forvet Mohamed, bugün Fransız ekibi Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi imzayı atacak.