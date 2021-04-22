"Moritanya ve Türkiye arasındaki ticaret büyüyecek"
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"Moritanya ve Türkiye arasındaki ticaret büyüyecek"

'Moritanya ve Türkiye arasındaki ticaret büyüyecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Moritanya Milletvekili Oum El Kheiri Cheikh Ghazwani ve beraberindeki iş heyeti ULUSKON'un konuğu olarak Ankara'ya geldi.

Moritanya Milletvekili Oum El Kheiri Cheikh Ghazwani ve beraberindeki iş heyeti ULUSKON'un konuğu olarak Ankara'ya geldi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, gerçekleşen bu ziyaretin Türkiye ve Moritanya arasında karşılıklı olarak yatırımların ve ticaretin büyümesine neden olacağını söyledi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (ULUSKON) misafiri olarak Türkiye'de bulunan Moritanya Milletvekili Oum El Kheiri Cheikh Ghazwani ve beraberindeki iş heyeti 5 günlük bir ziyaret programı çerçevesinde Ankara'ya geldi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Moritanya'dan Türkiye'ye davet ile gelen Moritanya Milletvekili Oum El Kheiri Cheikh Ghazwani ve beraberindeki iş heyetinin gerçekleştirdikleri bu ziyaretin, Türkiye ve Moritanya arasında karşılıklı olarak yatırımların ve ticaretin büyümesine neden olacağını söyledi.

Atasoy; başta balıkçılık, sağlık, enerji, inşaat projeleri olmak üzere bir çok sektörde konusunda uzman Türk iş dünyası temsilcilerinin Moritanyalı iş insanlarıyla bir araya gelerek, birçok sektörde iş anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

Moritanya Milletvekili Oum El Kheiri Cheikh Ghazwani ise, ULUSKON Genel Başkanı Atasoy'a davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. ULUSKON ve Moritanya arasında kurulan ticaret ve yatırımın Atasoy'un çabaları sayesinde büyüteceklerine inandığını söyledi. Moritanya ile Türkiye'de iş yapmak isteyenlerin çok olduğunu söyleyen Ghazwani, "Türkiye'yi çok sevdik, beraber geldiğim iş insanlarıyla burada iş anlaşmaları yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

ULUSKON ile uzun yıllar iki ülke ilişkilerine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Ghazwani, Atasoy'u ve ULUSKON üyelerini Moritanya'ya davet ettiğini söyledi.

Atasoy ise, Ghazwani'nin Moritanya daveti için teşekkür etti. Atasoy, en yakın zamanda büyük bir iş heyetiyle Moritanya'ya ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi. Toplantı, gerçekleşen iş protokolleri ve hediyeleşmenin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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