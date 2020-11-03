Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti
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Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti

03.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:56
Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti

Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, fena patladı. Shakhtar Donetsk'e konuk olan Mönchengladbach, sahahan 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka Borussia Mönchengladbach'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 26, ve 79. dakikalarda Plea, 17. dakikada Bondar (k.k.), 44. dakikada Bensebaini ve 65. dakikada Stindl kaydetti.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Gladbach, 5 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Shakhtar ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Borussia Mönchengladbach, 25 Kasım'da Shakhtar'ı konuk edecek.

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