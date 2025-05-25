Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 78-68 yenen Monaco, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Peki, Monako Fenerbahçe Beko CANLI nereden nasıl izlenir?

MONAKO FENERBAHÇE BEKO CANLI NEREDEN NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında AS Monaco ile karşılaşıyor. 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de Etihad Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos'u 82-76 ile geçti. Takımımızda Devon Hall 18, Tarık Biberovic 15, Errick McCollum 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in sakatlığı bulunuyor.

AS Monaco hakkında:

Basketbol geçmişi 1928 yılına dayanan Monaco, ilk başarılarını 1950 yılında, Fransa'da elde ettiği ikincilikle yaşadı. Suskun geçen birkaç yılın ardından 1973 yılında ikinci ligdeki şampiyonluğuyla tekrar en üst lige dönen Monaco, bu dönemde Koraç Kupası ile uluslararası arenada boy göstermeye başladı. 1983 Fransa Kupası finalini Limoges'a kaybeden Monaco, bir düşüş sürecinin ardından Fransa'da dördüncü lige kadar geriledi.

2012-2015 yıllarında peş peşe başarılarla tekrar birinci ligin yolunu tutan Monaco, 2016, 2017 ve 2018'de Fransa'da 'Leaders Cup' şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı beyazlılar, 2017-18'de ise hem Fiba Şampiyonlar Ligi'nde hem de Fransa Ligi'nde ikinci sırayı alarak önemli bir dereceye imza attı.

2018-19'da ilk kez EuroCup'ta boy gösteren Monaco, Top 16'ya yükselme başarısı gösterse de Rytas Vilnius'a kaybedilen kritik maç ile çeyrek final biletini kaçırdı. Aynı sezonda Fransa Ligi'ni finalde ASVEL'e beşinci maçta kaybeden Monaco, pandemi sezonu olarak anılan 2019-20'de ise yarıda kalan Eurocup'ta çeyrek finale kadar ilerlemişti. Monaco, aynı sezonda 21 galibiyet ve dört yenilgiyle Fransa Ligi'nde de liderdi.

Kırmızı-beyazlılar, 2020-21 sezonunda EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşarak ilk büyük kupasını kazandı ve tarihinde ilk kez EuroLeague biletini cebine koydu.

Monaco, Sasa Obradovic yönetiminde EuroLeague'de 2021-22 sezonunda 15 galibiyet 13 yenilgiyle yedinci sırayı alarak Playoff oynadı ancak Olympiacos'a elenmekten kurtulamadı. Kırmızı-beyazlılar, Fransa Ligi'nde de finale yükseldi ancak ASVEL'e 3-2 ile elenerek şampiyonluk fırsatını kaçırdı.

Monaco, 2022-23 sezonunda EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösterirken, Fransa Ligi ve Fransa Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Rakibimiz, 2023-24 EuroLeague sezonunda Play-off turunda Fenerbahçe Beko'ya 3-2 elenirken, Fransa Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaştı.