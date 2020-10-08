Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi

A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı ve tarihinde ilk kez rakibine 3 gol attığı maçta Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü Monaco ve Atalanta scoutları izlemeye geldiler. Sık sık notlar tutan scoutlar, son golde yaptığı asistle genç yıldıza olumlu not verdiler.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, dün akşam oynanan Almanya-Türkiye hazırlık müsabakasının 85. dakikasında Enes Ünal'ın yerine Ay-Yıldızlı formayı giydi. Sahaya girdiği andan itibaren efektif oyunuyla taktiğe direkt etki eden 21 yaşındaki genç yıldız, 90+4'te Kenan Karaman'ın attığı golde son pası vererek güzel oyununa asist de kaydetmiş oldu.

Geride bıraktığımız sezonda Nice, Atalanta ve Milan tarafından istenen genç yıldız, Trabzonspor'un teklifleri reddetmesi bağlamında takımda kalmıştı. Sürekli olarak Avrupa'nın kıskacında olan Ömür, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında bir kez daha scoutlar tarafından izlendi.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER

Asist Analiz'in özel haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ve İtalya Serie A'nın flaş ekiplerinden Atalanta, dün akşam Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Köln'de yerlerini aldı. Atalanta scoutları bir an olsun genç futbolcunun peşini bırakmazken; listeye bir de eski talip Monaco eklenmiş oldu.

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz sezonun transfer döneminde Abdülkadir Ömür'ün adı, Fransız ekibiyle anılmıştı.