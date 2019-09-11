Moldova - Türkiye maç özeti izle / Milli takım puan durumu

11.09.2019 08:30

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 grup elemeleri 6. maçında 5. galibiyetine ulaştı. Moldova ile deplasmanda karşılaşan Türkiye Milli Takımı, 4-0 galip geldi. Goller; Cenk Tosun (2), Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı'dan geldi. Bu galibiyetle 15 puana ulaşan Türkiye milli takımı, grupta ilk sıraya yerleşti. Moldova - Türkiye maç özeti, maçın önemli anları haberimizde.

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek 5. galibiyetini aldı.

Milli takım, 37. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı ile 3 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı.

MOLDOVA 0-4 TÜRKİYE

Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita (Dk. 81 Ghecev), Suvorov (Dk. 75 Rozgoniuc), Ginsari (Dk. 68 Cemirtan), Sandu

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu), Cenk Tosun

Goller: Dk. 37 ve 79 Cenk Tosun, Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 88 Yusuf Yazıcı (Türkiye)