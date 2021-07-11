Modern Pentatlon Büyükler Avrupa Şampiyonası Rusya'da tamamlandı

Rusya'da düzenlenen Modern Pentatlon Büyükler Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Rusya'da düzenlenen Modern Pentatlon Büyükler Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nizhniy Novgorod kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 1'i kadın 4 milli sporcu temsil etti. Sporcular; yüzme, eskrim, binicilik ve laser-run etaplarında mücadele verdi.

Şampiyonanın son günü yapılan karışık bayrak yarışında İpek Akşin-Buğra Ünal ikilisi 1402 puanla 4. sırayı aldı. Bu mücadeleyi Rusya 1455 puanla birinci, Litvanya 1436 puanla ikinci, İtalya da 1409 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er