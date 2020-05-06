Modern Keçiören için estetik çevre düzenlemesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Basınevleri Mahallesi'nde yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında 80 metre uzunluğundaki merdiven yapımının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Lavanta Sokak'ta bulunan metruk gecekonduları yıkarak ağaçlandırma, çevre düzenleme...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Basınevleri Mahallesi'nde yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında 80 metre uzunluğundaki merdiven yapımının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Lavanta Sokak'ta bulunan metruk gecekonduları yıkarak ağaçlandırma, çevre düzenleme ve aynı zamanda merdiven yapımına başladık. Gecekondular kenti Keçiören'i modern bir ilçe haline getirdik. Bu şehrin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların evlerine rahat ulaşabilmesi ilçenin birçok noktasında dik yokuşlu alanlara merdiven yapan Belediye, aynı zamanda bu alanlarda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması da yürütüyor.

Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Basınevleri Mahallesi Lavanta Sokak'ta inşa ettiği 80 metre uzunluğundaki merdivenin de yapımı devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Lavanta Sokak'ta bulunan metruk gecekonduları yıkarak ağaçlandırma, çevre düzenleme ve aynı zamanda merdiven yapımına başladık. Gecekondular kenti Keçiören'i modern bir ilçe haline getirdik. Bu şehrin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yapılaşmalarla birlikte ilçe sınırlarının genişlediğini, modern şehirleşme anlayışıyla ve kentsel dönüşümle de Keçiören'in daha estettik bir görünüme kavuştuğunu kaydeden Altınok, "Çocukken Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören'i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk." ifadelerini kullandı.

Altınok, görüntü kirliliğini ortadan kaldırılarak daha düzenli ve daha yeşil Keçiören inşa edildiğini ifade ederek, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmetin seferber edildiğini aktardı.

Ayrıca, Keçiören Belediyesi Bağlum Karakaya ve Hisar mahallelerinde yeni yol yapım çalışması başlattı. Yol yapımı tamamlandığında burada bulunan yeni yerleşim yerlerine ulaşım daha kolay sağlanacak.?

Kaynak: AA