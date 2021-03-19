Model fabrikadan hizmet alacak firmalara bir destek de Vakıf Katılım'dan
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Model fabrikadan hizmet alacak firmalara bir destek de Vakıf Katılım'dan

19.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:20
Model fabrikadan hizmet alacak firmalara bir destek de Vakıf Katılım'dan

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Vakıf Katılım Bankası arasında, GSO üyeleri ile Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nden (Model Fabrika) hizmet alan firmalara ekstra avantajlar sunacak iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Vakıf Katılım Bankası arasında, GSO üyeleri ile Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nden (Model Fabrika) hizmet alan firmalara ekstra avantajlar sunacak iş birliği protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Birim Müdürü Lokman Avcı tarafından imzalanan protokole, Vakıf Katılım Bankası Şube Müdürü Emre Büyükkonuklu ile KOBİ Bankacılık Müdürü Yönetmen Yardımcısı Uğur Zencir de katıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Vakıf Katılım Bankası ile imzalanan protokol ile GSO üyelerine sunulan avantajlarla birlikte Model Fabrikadan hizmet alan firmalara ekstra avantajlar sunulacağını söyledi.

Ürün ve hizmetler de kolaylıkların sağlanacağını belirten Ünverdi, "Vakıf Katılım ile geçmişte çok değerli iş birliklerimiz oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Lokman Avcı ile imzaladığımız protokol kapsamında, GSO üyesi firmalara belirlenen özel koşullarda, finansmana erişimin kolaylaştırılması ile banka tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerde kolaylıklar sağlanacak. Model Fabrikamızdan hizmet alan firmalara artılar sunulacak ve kendilerine pozitif ayrım yapılacak. Protokolümüzün kentimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

KOBİ Bankacılığı Birim Müdürü Lokman Avcı da GSO ile imzaladıkları protokolün hayırlara vesile olmasını söyleyerek, "İnşaat, inovasyon, istihdam ve ihracat sektörlerine yönelik pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu anlamda illerin Ticaret ve Sanayi Odaları ile birebir finansal çözümler oluşturma konusunda gayretimiz var. Yaşadığımız pandemi döneminde bankamız firmaların, KOBİ'lerin ve esnafımızın yanında olarak çok ciddi destek ve imkanlar sağladı. Gaziantep bizim için çok kıymetli bir il. Gaziantep'teki firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz. İstihdamı ve ihracatı artıran her projede bizler varız" diye konuştu.

İmzalanan iş birliği protokolünün ardından Model Fabrikayı gezen Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Birim Müdürü Lokman Avcı ve beraberindeki heyete yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. - GAZİANTEP

Model fabrikadan hizmet alacak firmalara bir destek de Vakıf Katılım'dan
Model fabrikadan hizmet alacak firmalara bir destek de Vakıf Katılım'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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