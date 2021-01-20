Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor
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Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor

20.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:07

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar'a olan toplam 1 milyon 750 bin euro borç için futbolcularla anlaşma yapıldı ve kulübün transfer yasağı kaldırıldı. Öte yandan Ankara ekibi, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens yapılan görüşmeleri doğruladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borç bulunan üç oyuncuya ödemelerin yapıldığını aktararak, "Bugün gerekli paraları yatırdık. FIFA'dan onay bekliyoruz. Transfer yasağını kaldırdık. Parasal işleri tamamladık." dedi.

"LENS İÇİN BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜK"

Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens???????'le ilgili de konuşan Mert, "Bir görüşme oldu. Sayın Ahmet Nur Çebi'yle ben de görüştüm. Lens'in önce Beşiktaş'la işlerini bitirmesi lazım. Geçen hafta ön bir görüşme oldu, ondan sonra bir girişim olmadı. Şu anda 3 oyuncuyla anlaştık, 10 gündür takımdalar. Bir futbolcu da dün geldi. İki transfer daha düşünüyoruz. İkisi de yabancı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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