MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda 10'a 10 top kapmanın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-lacivertli kulüpte Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Oscar Scarione ve Dever Orgill sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.