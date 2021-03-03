Yusuf Günay: "Çifte standart var, adalet yok"
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Yusuf Günay: "Çifte standart var, adalet yok"

03.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:45

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları

ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay: 'Çifte standart var, adalet yok'
Yusuf Günay: 'Çifte standart var, adalet yok'
Yusuf Günay: 'Çifte standart var, adalet yok'
Yusuf Günay: 'Çifte standart var, adalet yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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