Yusuf Günay: "Çifte standart var, adalet yok"
03.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:45
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları
ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu