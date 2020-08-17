MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'da çalışmalarına devam etti.
17.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:43
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'da çalışmalarına devam etti.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antreman, ısınma ve kondisyon çalışmaları ile başlayıp, minyatür kale maçla tamamlandı.
Portekizli savunma oyuncusu Tiago Pinto, takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA