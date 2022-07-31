Faik Öztrak'ın Annesi Ayten Öztrak Son Yolculuğuna Uğurlandı CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak (96) Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Ayten Öztrak, Kocatepe Camii’nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze namazına katılarak Öztrak’ın yanında saf tuttu. Haber: MEHMET AKGÜN- Kamera: FATİH NAZIM EFE CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak (96) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ayten Öztrak, Kocatepe Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze namazına katılarak Öztrak'ın yanında saf tuttu. Dün yaşamını yitiren Ayten Öztrak için Kocatepe camisinde bugün öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Canakcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP MYK Üyeleri, CHP milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Namaz sonrasında tabutun araca taşınmasına Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri de omuz verdi. Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan Ayten Öztrak, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak Kocatepe Güncel Haberler

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