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Tunceli'de 5 Yıldızlı Otel Projesi Hayata Geçirildi

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Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde Kemal Karadağ tarafından yapılan 5 yıldızlı otel projesi tamamlandı. Otel, konuklarına dört mevsim ayrı güzellikler sunuyor ve çiftlikten elde edilen et ve süt ürünleriyle hizmet veriyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe (Askireg) köyünde Kemal Karadağ isimli girişimci tarafından 5 yıldızlı otel projesi hayata geçirildi. 4 milyon Euro'ya mal olan otel, konuklarına dört mevsim ayrı güzellikler sunuyor.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan iş adamı Kemal Karadağ, Pülümür ilçesindeki konaklama sorununu çözmek amacıyla ilçede otel yaptı. Karadağ, daha sonra ise kendi köyü olan Kocatepe'de ismini köyün eski adından alan "Askireg Otel" Projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Yaklaşık 3 yıl süren inşaat sürecinin ardından tamamlanan otel, geçtiğimiz eylül ayında hizmet vermeye başladı. Büyük ve küçükbaş hayvanların yer aldığı kendi çiftliği ve küçük çaplı marangozhanesi de bulunan otelde şu an itibariyle 30 kişilik istihdam sağlanıyor.

Et ve süt ihtiyacı çiftlikten karşılanıyor

Tunceli merkeze 75, Pülümür'e 38 ve Erzincan'a 100 kilometre uzaklıkta yer alan otel, doğaya en az zarar veren ısı pompalarıyla ısıtılıyor. Konaklama için gelen misafirlere sunulan süt ve et ürünleri şirket bünyesinde faaliyet gösteren çiftlikten karşılanıyor. Yöresel taş ve ahşap malzemelerle tasarlanan mimarisiyle bölgenin otantik ruhunu yansıtan otelde, yüzme havuzu, saunalar ve spor salonu bulunuyor. İçeride 60, terasta ise 150 kişilik oturma yeri mevcut olan restoran hizmeti de verilen otelde konaklayanlara mevsime göre turlar da düzenleniyor.

"İstanbul'dan köydeki Buyer Gölünü görmeye geliyorlar"

Tesise ilişkin bilgi veren Otel Müdürü Cafer Çınar, "Otelimizde 9'u süit, 15'i de iki kişilik oda olmak üzere toplam 24 oda bulunuyor. 3 sauna, 1 buhar odası, yüzme havuzu, spor salonu, dinlenme alanımız var. Restoranımız her zaman açık. Restoran hizmeti almak için otel müşterisi olamaya gerek yok. Şu an çiftlik ve otelde 30 kişi çalışıyor ancak bu sayı önümüzdeki yıllarda artacak" dedi.

Doğa harikası olan köyde yürüyüş yapılacak parkurlar bulunduğunu aktaran Çınar, "Köyün üst bölümünde Buyer Gölü var. Hafta sonları oraya turlar düzenleniyor. İstanbul'dan gelip gölü görmeye gidenler var. Yine vadide Buyer Şelalesi var. Kepir Yaylası var üst kısımda. Orası mayıs, haziran ayında her gidenin çok şaşırdığı bir yer. İnsanlar, orayı görünce doğada bu kadar çiçek var mıydı diye düşünüyor. Otelimizde konaklayan misafirlerimize öncülük yapıp bu turları düzenleyebiliyoruz" diye konuştu.

"Mobilyasını kendi üreten marangoz atölyesi var"

Yapılan yatırımın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Kemal beyin burada yaptığı yatırım daha çok kırsal turizmi amaçlayan, içinde hem üretimin olduğu hem de konaklamanın yapıldığı bir proje. Mobilyasını kendi üreten bir marangoz atölyesi var. İnsanların bahçesini, bostanını ekebileceği bir alan da yapıldığı için oldukça geniş kapsamlı. Bölgede katma değer oluşturacak, turizm altyapısını oluşturarak istihdam sağlayacak bir proje. İlçemiz, ilimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımlara örnek teşkil edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kocatepe Karadağ Tunceli Çevre Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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