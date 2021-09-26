MKE Ankaragücü: 0-4 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKE Ankaragücü: 0-4

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü: 0-4

STAT: Bitci Timsah ParkHAKEMLER: Caner Ak, Deniz Turgut, Emir Eray EyisoyBURSASPOR: Canberk Yurdakul - Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Luka Capan, Onur Atasayar, Kerem Şen, Elton - Ofoi Acolatse (Dk. 60 Batuhan Kör), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Namık Alaskarov (Dk.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Caner Ak, Deniz Turgut, Emir Eray Eyisoy

BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Luka Capan, Onur Atasayar, Kerem Şen, Elton - Ofoi Acolatse (Dk. 60 Batuhan Kör), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Namık Alaskarov (Dk. 46 Reagy Baah Ofosu), Massimo Bruno (Dk. 83 Vefa Temel), Tim Matavz (Dk. 76 Eren Güler)

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan - Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Tiago Miguel Baia Pinto, İshak Çakmak (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak, Ghayas Zahid (Dk. 68 Aatıf Chahechouhe), Mehmet Murat Uçar (Dk. 76 Mahmut Akan), Eren Derdiyok (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Omogbolahan Gregory Ariyibi (Dk. 68 Cem Ekinci)

GOLLER: Dk. 21, Dk. 25, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 46 Yusuf Abdioğlu ( Mke Ankaragücü )

TFF 1'inci Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, deplasmanda Bursaspor'u 4-0'lık farklı skor ile mağlup etti. Eren Derdiyok'un 3 gol atarak yıldızlaştığı mücadelede sarı lacivertlilerin diğer golü Yusuf Abdioğlu'ndan geldi. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 15'e yükselterek zirve yarışını sürdürürken Bursaspor ise 5 puanda kaldı ve haftayı 18. sırada noktaladı.

12'nci dakikada Bursaspor, gole yaklaştı. Namık Alaskarov'un arapasında savunma arkasına koşu yapan Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bruno'nun bekletmeden yaptığı vuruşa rağmen, kalesini erken terk eden Akın Alkan, topu çelerek tehlikeyi önledi.

16'ncı dakikada MkE Ankaragücü bu kez etkili geldi. Emirhan Aydoğan'dan orta alanda topu sıyıran Abdullah Durak, hemen pasını Eren Derdiyok'a aktardı. Eren kaleci ile karşı karşıya kalırken, son anda kademeye giren Luka Capan tehlikeyi uzaklaştırdı.

21'inci dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. İshak Çakmak, sol kanattan içeriye doğru topu gönderirken, kale ağzında boş durumdaki Eren Derdiyok gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada MKE Ankaragücü'nde Eren Derdiyok bir kez daha sahneye çıktı. Hızlı gelişen atakta Mehmet Murat Uçar topla birlikte sol taraftan ceza sahasına ilerlerken, pasını Eren Derdiyok'a aktardı. Savunmayı da geçen topu önünde bulan Eren, yaptığı vuruşla bir kez daha ağları havalandırdı: 0-2.

46'ncı dakikada MKE Ankaragücü, ikinci yarıya hızlı başlayarak golü buldu. Sol taraftan Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte kafa vuruşunu yapan Yusuf Abdioğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

54'üncü dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta, sağ kanattan pası alan Ghayas Zahid, beyaz noktanın gerisinden müsait durumda vuruşunu yaptı ancak top üstten auta yöneldi.

67'nci dakikada MKE Ankaragücü farkı 4'e çıkardı. Ariyibi, sol taraftan getirdiği topta pasını ceza sahasına doğru koşu yapan İshak Çakmak'a aktardı. İshak ise kale ağzına yönelerek pasını boş durumdaki Eren Derdiyok'a verirdi. Eren'in boş kaleye gönderdiği top ağlara buluştu: 0-4.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Kerem Aktürkoğlu Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MKE Ankaragücü: 0-4 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 20:59:42. #1.12#