MİTSO'dan 'Yerel ürünler raflarda yerini alsın' talebi

21.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:11

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinden Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca büyük mağazalarla zincir mağazaların toplam raf alanın yüzde 1'inin coğrafi işaretli ürünlerle yerel markalı ürünlere tahsis edilmesini istedi.



Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Odayı ziyaret eden Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, yerel üreticiler arasında kooperatifleşmenin yaygınlaşması için özel düzenlenmiş bir otobüsle kooperatifleşmeyi anlatacaklarını belirtirken MİTSO'da İl Müdürlüğü yetkililerinden "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve bakanlık genelgesinin uygulanarak büyük mağazalarda ve zincir mağazaların raflarında, bulundukları ilde üretilen "hızlı tüketim malı" niteliğindeki coğrafi işaretli ürünlerle yöresel ürünlerin sergilenmesini istedi.



Ticaret Bakanlığı Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri Milas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler. Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, Şube Müdürü Ergün Yıldız ve Eşref Çelik, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e yerel üreticilerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kooperatifçilikle ilgi çalışmaları anlattılar. Yerel üreticilere kooperatifçiliği anlatmak ve teşvik etmek için bir tanıtım otobüsünün ilçeleri gezmeye başladığını ifade eden Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, kooperatifçilik otobüsünü Milas'a da getirmek istediklerini ifade etti ve bu konuda MİTSO'nun da desteğini talep etti.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de, Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek "Yerel üreticilerin ve yerel üretimin geliştirilmesi için kooperatifçilik çok önemli bir adım" diyerek kooperatifçiliği anlatmak için oluşturulan kooperatif otobüsü projesine destek vereceklerini bildir.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, yerel üreticilerin korunması, yerel markalı ürün üretiminin teşvik edilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan TOBB'a kadar yaptıkları çeşitli başvurular sonucunda 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, büyük mağazalarla zincir mağazaların toplam raf alanlarının yüzde 1'inin, o ilde üretilmiş olmak kaydıyla coğrafi işaretli veya markalı ürünlere tahsis edilmesinin kanuna girmesini başardıklarını belirtti. Reşit Özer, "Fakat bu kanun 2015 tarihinde çıkmış olmasına rağmen henüz tam olarak uygulanmamaktadır. Biz bu kanunun ve kanunun yürütülmesini düzenleyen yönetmelik ve genelgenin tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Bu şekilde, ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin veya Odalarımızın, Ticaret İl Müdürlüğüne bildirdiği "hızlı tüketim malı" niteliğindeki yerel, markalı ürünlerin, büyük mağazaların ve zincir mağazaların toplam raf alanlarının yüzde 1'inde satışa sunulmasını istiyoruz" dedi.



Büyük mağazaların veya zincir mağazaların bulundukları illerde üretilmiş olmak şartıyla "hızlı tüketim malı" niteliğindeki Coğrafi işaretli ürünler veya yerel markalı ürünler için, söz konusu mağazaların toplam raf alanının yüzde 1'inin tahsis edilmesinin MİTSO'nun önerisi ve girişimleri sonucunda yasada yer aldığını hatırlatan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer "Bu bakımdan bu kanun uygulanması bizim için çok özel bir anlam taşıyor. Yerel üreticilerin korunması ve markalaşmanın teşviki için bunu ısrarla istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA