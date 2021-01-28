Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:02 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:06
Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yozgat'ta oynanacak.

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK AKDAĞ(Hakem)

ŞABAN KARADERİLİ(1. Yardımcı Hakem)

YAHYA KEMAL YURTBİLİR(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED BURAK TUFAN(Dördüncü Hakem)

AYHAN AKGÖZ(Gözlemci)

FATİH HÜSNÜ BERBEROĞLU(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Engin Akyürek Jason Statham
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:06:38. #1.15#
title