Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yozgatspor 1959 FK - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yozgat'ta oynanacak.

YOZGATSPOR 1959 FK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK AKDAĞ(Hakem)

ŞABAN KARADERİLİ(1. Yardımcı Hakem)

YAHYA KEMAL YURTBİLİR(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED BURAK TUFAN(Dördüncü Hakem)

AYHAN AKGÖZ(Gözlemci)

FATİH HÜSNÜ BERBEROĞLU(Temsilci)