Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yozgatspor 1959 FK - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki Yozgatspor 1959 FK - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yozgatspor 1959 FK - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOZGATSPOR 1959 FK - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgatspor 1959 FK - Ağrı 1970 Spor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - AĞRI 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yozgatspor 1959 FK - Ağrı 1970 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yozgat'ta oynanacak.

YOZGATSPOR 1959 FK - AĞRI 1970 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN BAKAN(Hakem)

İSMAİL EMRE(1. Yardımcı Hakem)

RECEP İLKER KOR(2. Yardımcı Hakem)

ENES AHİ(Dördüncü Hakem)

DİLAN DENİZ GÖKCEK İŞCAN(Gözlemci)

SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)