Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:58
Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçıdır. Peki Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOZGATSPOR 1959 - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YOZGATSPOR 1959 - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yozgatspor 1959 - Fethiyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOZGATSPOR 1959 - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yozgat'ta oynanacak.

YOZGATSPOR 1959 - FETHİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VOLKAN ŞEKER(Hakem)

MUSTAFA ZIVALI(1. Yardımcı Hakem)

SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)

CANTÜRK KILIÇ(Dördüncü Hakem)

YUSUF GÖMEÇ(Gözlemci)

KEMAL ÇİÇEK(Temsilci)

ZÜBEYİR EMRE DURMAZ(Temsilci)

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