Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 01:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:49
Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOMRA SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

YOMRA SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yomra Spor - Kahta 02 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOMRA SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

YOMRA SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK DEMİRKIRAN(Hakem)

ÖZGÜR FATİH KALAYCI(1. Yardımcı Hakem)

HARUN TERİN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR GÜNEŞ(Dördüncü Hakem)

FEYZULLAH SAYGILI(Gözlemci)

YASİN DELİHASAN(Temsilci)

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