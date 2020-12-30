Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Yozgatspor 1959 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Yozgatspor 1959 maçıdır. Peki Tekirdağspor - Yozgatspor 1959 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Yozgatspor 1959 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TEKİRDAĞSPOR - YOZGATSPOR 1959 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağspor - Yozgatspor 1959 maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - YOZGATSPOR 1959 MAÇI HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Yozgatspor 1959 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - YOZGATSPOR 1959 MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MİKAİL CİHANGİR(Hakem)

MEHMET YILMAZ ÇALIŞIR(1. Yardımcı Hakem)

ULAŞ ÇELİK(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET TAŞDEMİR(Dördüncü Hakem)

ABDULKERİM TÖR(Gözlemci)

MURAT KURT(Temsilci)