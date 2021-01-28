Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:24
Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN DOĞANAY(Hakem)

UĞUR ÇAKMAK(1. Yardımcı Hakem)

CEM MUSTAFA AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

MAZLUM DOĞAN BODUR(Dördüncü Hakem)

İLKER GÜNEŞ(Gözlemci)

SONER ÖZDEMİR(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:24:31. #1.16#
title