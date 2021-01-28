Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şile Yıldızspor - Altındağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ŞİLE YILDIZSPOR - ALTINDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN DOĞANAY(Hakem)

UĞUR ÇAKMAK(1. Yardımcı Hakem)

CEM MUSTAFA AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

MAZLUM DOĞAN BODUR(Dördüncü Hakem)

İLKER GÜNEŞ(Gözlemci)

SONER ÖZDEMİR(Temsilci)