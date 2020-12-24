Mislicom 3.Lig Ofspor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ofspor - Manisaspor maçıdır. Peki Antalya Ofspor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ofspor - Manisaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OFSPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ofspor - Manisaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

OFSPOR - MANİSASPOR ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ofspor - Manisaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OFSPOR - MANİSASPOR ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

OFSPOR - MANİSASPOR ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK OLCAR(Hakem)

BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

RECEP GÜNEŞ(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA ÜNVER(Dördüncü Hakem)

BÜLENT ULUDOĞAN(Gözlemci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)