Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ISPARTA 32 SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ISPARTA 32 SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ISPARTA 32 SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
RAMAZAN DOĞANAY(Hakem)
MUSTAFA GÜÇER(1. Yardımcı Hakem)
METİN UÇAR(2. Yardımcı Hakem)
MERTCAN ERÖLMEZ(Dördüncü Hakem)
METİN CEBECİ(Gözlemci)
MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ(Temsilci)
DURALİ TINAS(Temsilci)