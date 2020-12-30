Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:27
Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ISPARTA 32 SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Isparta 32 Spor - Çarşambaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN DOĞANAY(Hakem)

MUSTAFA GÜÇER(1. Yardımcı Hakem)

METİN UÇAR(2. Yardımcı Hakem)

MERTCAN ERÖLMEZ(Dördüncü Hakem)

METİN CEBECİ(Gözlemci)

MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ(Temsilci)

DURALİ TINAS(Temsilci)

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