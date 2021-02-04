Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 00:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:48
Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İskenderun FK - Tokatspor maçıdır. Peki İskenderun FK - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskenderun FK - Tokatspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskenderun FK - Tokatspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İskenderun FK - Tokatspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BERKAY ERDEMİR(Hakem)

FATİH SÖYLER(1. Yardımcı Hakem)

ATAKAN TUTAN(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY CAN ÖZÇELİK(Dördüncü Hakem)

KAAN AKIN ÖZ(Gözlemci)

VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)

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