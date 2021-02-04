Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İskenderun FK - Tokatspor maçıdır. Peki İskenderun FK - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskenderun FK - Tokatspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İskenderun FK - Tokatspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İskenderun FK - Tokatspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Hatay'da oynanacak.
İSKENDERUN FK - TOKATSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BERKAY ERDEMİR(Hakem)
FATİH SÖYLER(1. Yardımcı Hakem)
ATAKAN TUTAN(2. Yardımcı Hakem)
BERKAY CAN ÖZÇELİK(Dördüncü Hakem)
KAAN AKIN ÖZ(Gözlemci)
VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)